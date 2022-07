Psychosoziale Beratung Andrea Wunder

Die psychosoziale Beratung bietet Hilfe zur Selbsthilfe. Sie versteht den Menschen als Experten seines Lebens und gibt Impulse zur Aktivierung der eigenen Ressourcen und Kräfte.

„Als psychosoziale Beraterin verwende ich verschiedene Methoden, um Prozesse oder Dynamiken darzustellen und bewusst zu

machen. Ich stelle Fragen, die irritierend sein können, aber wichtig für die Klärung des Anliegens meiner KlientInnen sind.

Mein Angebot richtet sich an Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Ich berate Sie persönlich und individuell, in diskreter und angenehmer Atmosphäre. (Praxis, Walk &Talk, per Zoom) Ich begegne Ihnen auf Augenhöhe und freue mich, Sie auf einem Stück Ihres Weges begleiten zu dürfen.“

Mehr Infos:

Kontakt: 0699/81188025

www.beratung-wunder.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: