WEIX GmbH schafft Energiewende

Mit dem Verkauf von Photovoltaikanlagen hat er sich bereits im Alter von 20 Jahren nebenberuflich selbstständig gemacht. Mit 22 Jahren hat er eine eigene GmbH gegründet.

Das Unternehmen mietet große Dachflächen an und investiert selbst in die Photovoltaikanlage. Der Gebäudeeigentümer erhält eine Gewinnbeteiligung und bekommt die Anlage nach der vereinbarten Laufzeit in sein Eigentum überschrieben. So erhält er eine Photovoltaik Anlage ohne selbst investieren zu müssen.

Ein spezielles Angebot gibt es für HeimwerkerInnen, fertige Sets zur Selbstmontage.

Beim All-inklusive Paket kümmert sich die WEIX GmbH um Förderantrag, Montage und Inbetriebnahme, dabei kann man auch die Anlage sofort kaufen. Kurz zusammengefasst: Die WEIX GmbH sichert ihre unabhängige Stromproduktion und ganz neu auch die unabhängige Wärmeproduktion!

Mehr Infos:

Kontakt: 0664/75070278

www.weix-energy.at

