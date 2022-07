Die PflegeNahVersorgerin mit Leidenschaft!

Die Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin bietet Unterstützung in Pflegefragen für Betroffene und besonders pflegende Angehörige. „Die Pflegenahversorgerin“ schafft in den Räumlichkeiten der Pflegepraxis in Neunkirchen die Möglichkeit für vertrauensvolle Gespräche und individuelle Beratung.

„Nach vielen beruflichen Themenschwerpunkte (wie z.B. der neurologische Patient, Angehörigen Beratung, Betreuung / Begleitung und Gesundheitsförderung) in meiner Pflegeberufszeit seit 2005 habe ich nun seit Sommer 21 den Schritt in die Selbständigkeit gewagt. Mein Schwerpunkt liegt bei der Beratung in der häuslichen Versorgung - Einreichen von Anträgen, Beschaffung von Hilfsmitteln und Bewältigung der Pflegeleistung selbst. Ich schaffe mit Ihnen den Rahmen für eine Verbesserung der Lebensqualität und unterstütze Sie in gesundheitlichen, sozialen und emotionalen Themen im Rahmen meiner Kompetenzen.“

Mehr Infos:

Kontakt: 0670/407 34 27

barbara.willesberger@diepflegenahversorgerin.at

www.pnv.care

