Schon Gamesclub- Mitglied?

„Ich bin mit der Digitalisierung und somit auch Online-Spielen mit Freunden aufgewachsen. So viele Vorteile die Digitalisierung auch bringen mag, der Nachteil in der Gaming-Community ist, dass man vor dem PC keine neuen Freunde in der Region kennenlernt.

Durch eine GamesClub Mitgliedschaft wird man Teil einer regionalen Spieler-Gemeinschaft. Mein Team und ich organisieren für diese dann Veranstaltungen, bei denen sich Gamer in der Region zusammensetzen können und gleichgesinnte Spieler kennenlernt. Wir haben hier schon Erfolge für PC-Spieler, als auch Offline-Karten-Spieler erzielen können. Außerdem gibt es einmal pro Monat ein Turnier, bei dem man regionale Gutscheine und Preise gewinnen kann.“

Der GamesClub als Lokal selbst bietet als Spielwarenfachhandel ein Sortiment sowohl für Jung und Alt, als auch für Eltern und Familien.

Die Produktpalette bietet Klemmbaustein-Alternativen, Rollenspiel/TableTop/ Pen&Paper sowie Trading-Card-Games, Merch uvm.

Mehr Infos:

Kontakt: 02272 / 81 770

www.alcotec.at

