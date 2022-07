Baumwerk Schaden – Neu in Ihrem Bezirk

„Als kompetentes und zuverlässiges Unternehmen ist es mir ein Anliegen, gute Lösungen für alle Aufgabenstellungen zu finden. Arbeiten rund um den Baum stehen im Vordergrund meiner Tätigkeit.

Bei schwer zugänglichen Bäumen ist der Einsatz schwerer Technik oftmals nicht möglich. Angepasst an die Baumsituation und das Baumumfeld bietet die Seilklettertechnik eine Alternative, die den Einsatz teurer Maschinenkosten erspart. Dadurch ist es möglich, bis in den Feinastbereich vorzudringen, ohne den Baum zu beschädigen. Neben einer exakten Ausführung, Bäume zielgenau abzutragen, und Rodungen jeder Art, zählt außerdem die Gartenpflege zu meinem vielfältigen Tätigkeitsbereich. Ergänzend dazu biete ich auch die fachgerechte Entsorgung des anfallenden Materials an.

Kundenzufriedenheit und eine rasche Abwicklung stehen für mich dabei im Vordergrund.

Mehr Infos:

Kontakt: 0664/43 46 520

baumwerk.schaden@gmx.at

