Starten Sie jetzt Ihr Photovoltaik Projekt

„Wir sehen es als unseren Auftrag, unsere Kunden während ihres gesamten Projektes zu begleiten. Besonders wichtig sind uns auch möglichst kurze Lieferzeiten. Aktuell warten viele Haushalte mind. 6-12 Monate auf ihre Photovoltaikanlage, Sunvolt ist derzeit in der Lage, Projekte in einem Drittel dieser Zeitspanne abzuwickeln. Mit der langjährigen Erfahrung unserer Mitarbeiter sind wir der ideale Partner für eine optimale Anlagen-Inbetriebnahme und unterstützen in fördertechnischen Fragen.“

Sunvolt bringt aber nicht nur Photovoltaikanlagen ans Netz, das Unternehmen ist auch auf nationalen und internationalen Großbaustellen gefragt, etwa bei Tunnelprojekten oder modernsten Hotelanlagen.

Trotz der erst kürzlich erfolgten Gründung hat sich Sunvolt damit bereits einen guten Namen als flexibler Partner geschaffen, der in der Lage ist, rasch zu reagieren.

www.sun-volt.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich" die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

