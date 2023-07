Bilanzbuchhaltung Fellner betreut Sie individuell

„Die Nähe zum Kunden, das persönliche Gespräch, die finanzielle Begleitung oder das Erreichen gemeinsam gesteckter finanzieller Ziele waren die Motivation, mich mit der Bilanzbuchhaltung selbständig zu machen. Mit dieser Entscheidung bin ich näher beim Kunden und kann mein Know How in Sachen Finanzangelegenheiten noch besser einbringen.

Wegen meines breiten Hintergrundwissen in Bankangelegenheiten profitieren meine Kunden bereits bei ihrer laufenden Buchhaltung mit meiner Erfassung der Ein- und Ausgangsrechnungen. Spätestens wenn ich die Jahresabschlüsse mittels EA-Rechnung oder Bilanz samt GuV erstelle, bietet meine langjährige Berufspraxis den entscheidenden Vorteil.

Wenn Sie als Unternehmer auch Mitarbeiter beschäftigen, führe ich gerne die monatlichen Gehaltsabrechnungen inkl. Sachbezüge, Reisekosten, Kilometergelder u. dgl. durch und wickle auch die Korrespondenz mit der BUAK ab.“

Mehr Infos:

0664/2166053

bilanz.fellner@gmail.com

www.bilanzbuchhaltung-fellner.at

