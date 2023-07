In ihrer Praxis bietet sie Einzelbehandlungen an wie Kinesiologie, Stimmgabelbehandlung, Klopftechnik EFT, Bachblüten, Reiki, Progressive Muskelentspannung. Diese Angebote dienen zum Stressabbau und Entspannung, daher auch zur Burn-out Prophylaxe, nach dem Motto „Die Kunst zu leben, heißt die Mitte zu finden und diese zu bewahren.“

Ein Ziel dieser Behandlungen ist die Stärkung der Gesundheit, Wohlbefinden und Lebenskraft. Die Trauersprechstunde soll ein Angebot sein, wo Menschen nach einem Verlust, sich Unterstützung holen können, entweder durch ein Gespräch oder die oben genannten Angebote dazu nützen können, wieder in ihre Mitte zu finden. „Gerne begleite ich dich dabei, in deine Mitte zu finden. Mein Praxistag ist immer mittwochs im HEALTH ACROSS Gesundheitszentrum Gmünd.“

Weiteres arbeitet sie als freie Referentin in der Pflege Ausbildung im Bereich Hospiz und Palliative Care. Als Trainerin für Selbsterfahrung, Resilienz und Achtsamkeit bietet sie Seminare an.

Mehr Infos:

0681/ 81674266

office@praxiszurmitte.at

www.praxiszurmitte.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederösterreich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Gründerin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: