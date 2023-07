Die Martin Wustinger GmbH sorgt für saubere Aufzugschächte

„Neben den beruflichen Aufgaben habe ich die Vorbereitungskurse an 12 Wochenenden besucht und anschließend die Meisterprüfung absolviert und bestanden.“

Neben den optischen Vorteilen ist eine technische Aufzugschachtreinigung unumgänglich. Somit können Brandgefahr, Störungen und damit einhergehende Mehrkosten und Stillstände der Aufzüge vermieden werden.

Unser Aufgabengebiet umfasst sämtliche Reinigungen in den Liftschächten, außerdem den Schachttüren und den Kabinen. Glasreinigungen und Nirostapflege gehören hier selbstverständlich dazu. Beruflich kommen wir auch an etliche `Zipferln `Österreichs: „Es ist auch schön, wenn man beruflich bedingt an so manch schöne Orte kommt!“

Unser Hauptgebiet umfasst Nieder- und Oberösterreich sowie Wien und Burgenland. Neugierige können gerne auf unserer Homepage vorbeischauen!

