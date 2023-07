Lisa versüßt Ihnen Ihren Tag!

„Schon als 13-Jährige habe ich die Freude am Backen entdeckt, so konnte ich der Kreativität beim Verzieren diverser Torten freien Lauf lassen. Egal ob zur Hochzeit, Taufe, Firmung, Erstkommunion, Geburtstag, etc. – ich fertige für Sie Ihre persönliche Torte an.

Vor meiner Backstube in Olgersdorf befindet sich eine Verkaufshütte, die täglich mit frischer Mehlspeise bestückt ist, so können Sie sich täglich den Tag versüßen. Auch persönlich stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung, um Ihre Wünsche in Ihre Mehlspeisen einfließen zu lassen.

Auf Wunsch werden auch Torten gerne ausgeliefert. Ich hoffe Sie haben dann genau so viel Freude mit der für Sie gemachten und geschmacksvollen Mehlspeise wie ich.

Wenn ich Sie mit meinen Informationen neugierig gemacht, dann hoffe Sie bald als meine neue Kundin oder meinen neuen Kunden begrüßen zu dürfen.“

Mehr Infos:

0676/5959675

www.zuckerbluete.at

