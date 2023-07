Aktivieren Sie Ihre Selbstheilungskräfte…

Energieströmen ist das gezielte Auflegen der Hände an den Energiebahnen (Meridianen) des Körpers mit dem Ziel den Körper in seinen Selbstheilungskräften zu unterstützen. Durch das Auflegen der Hände soll der Körper in die eigene Balance finden. Geeignet ist das Energieströmen für Menschen jeden Alters – Frauen, Männer, Kinder - jeder kann von einer erholsamen Auszeit aus dem oft herausfordernden Alltag profitieren!

„Ich biete meinen Kundinnen und Kunden mit dem Energieströmen einen Raum, in dem sie Ruhe und tiefe Entspannung erfahren können. Ich unterstütze sie gerne bei körperlichen und geistigen Anspannungen, beim Stressabbau und anderen persönlichen Anliegen. Mit leicht in den Alltag einzubauenden Strömübungen ermögliche ich es meinen Kundinnen und Kunden das Energieströmen als kleine wohltuende Auszeit in den Alltag mitzunehmen.“

Mehr Infos:

Elisabeth Krückl-Budji

Kaiserhöhestraße 19

3033 Altlengbach

Tel. 0660 34 69 009

