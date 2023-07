Mentale Stärke erfolgreich trainieren

„Ich befasste mich mit dieser Thematik intensiver, absolvierte die Ausbildung zur diplomierten Mentaltrainerin, machte mich selbständig und trainiere nun Menschen zur mentalen Stärke. Jeder von uns erlebte schon Situationen, die uns erstarren lassen und wo wir nicht optimal reagieren. Mit dem mentalen Training lernen wir unseren Fokus zu verändern, uns zu entspannen, die eigenen Sinne zu schärfen und uns selbst zu vertrauen. Mentaltraining kann auf alle Bereiche unseres Lebens angewendet werden: in der Ausbildung, Schule, Beruf; im sozialen Umfeld; in der Persönlichkeitsentwicklung aber auch in der Gesundheit. Für ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch bei mir vor Ort oder online via ZOOM, vereinbare mit mir telefonisch einen Termin. Ich trainiere und unterstütze jeden der in seinem Leben Situationen oder Schlüsselmomente einfach lösen oder Ziele erfolgreich erreichen möchte.“

Mehr Infos:

0664/35 000 89

office@lebeninleichtigkeit.at

www.lebeninleichtigkeit.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederösterreich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Gründerin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: