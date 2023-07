Brigitte Dolezal ist die Nanny für alle Fälle

„Es geht mir um das Auffangen und Abfedern von Betreuungslücken für 0- bis 12-Jährige. Ich bin eine private Dienstleisterin für Eltern, die flexibel, wenn nötig 24/7, in den Haushalt der Eltern kommt und empathisch die Kinderbetreuung übernimmt. Auch wenn eine kurze Auszeit benötigt wird, bin ich zur Stelle“, erzählt die pädagogische Fachkraft.

„Ich habe die letzten Jahre in Kinderkrippen, Hort und schulischer Nachmittagsbetreuung gearbeitet und wurde schon öfter als Baby- u. Kleinkindflüsterin bezeichnet“, so die Expertin stolz.

Ihr ist wichtig, rasche und unbürokratische Unterstützung anzubieten. „Man kann mich als Notfall-Nanny in der Region sehen. Ich begleite dich gerne unterwegs und/oder betreue dein Kind in deinem Haushalt, während du deinen Terminen nachkommst. Viel Spiel und Spaß, liebevolle Versorgung, achtsame Fürsorge und Übernahme der Aufsichtspflicht stehen bei mir an erster Stelle - ich bin ohne Vertragsbindung auch kurzfristig buchbar.“

Mehr Infos:

0650 / 9771 772

www.nannymobil.at

