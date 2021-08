„Durch meine bald 6-jährige Erfahrung auf der Akutpsychiatrischen Station im LK Mauer und die derzeitige Situation bedingt durch die Corona-Pandemie, habe ich erkannt, dass es einen Bedarf an weiteren, in Form von ambulanter, häuslicher, psychiatrischer und psychosozialer Betreuung gibt.

So ist es mir ein besonderes Anliegen, hier Abhilfe mit meinem Unternehmen „Mona’Oha zu schaffen. Unser Team besteht aus diplomiertem psychiatrischem Pflegepersonal, sowie Sozialarbeiter. Die Dienstleistung sind für Menschen ab einem Alter von 18 Jahren frei zugänglich und umfassen: Häusliche psychosoziale Betreuung und Entlastung, Psychoedukation (Information und Wissen bzgl. Erkrankung, Verlauf, Medikation, weitere Therapie, Umgang mit Erkrankung), Angehörigengespräche, Vermittlung an niedergelassene Psychiater, Fachärzte, Psychologen, Corona-Pandemie-Entlastung in Form von Gesprächen und Angst-Minimierung, Alttägliche Dinge und Freizeitgestaltung, Work-Life-Balance, Salutogenese.

Unser Angebot kann von den Klienten ganz individuell und ressourcenorientiert gewählt werden.

Mehr Infos:

Kontakt: www.wolfgang-achleitner.at,

www.monaoha.at,

0677/63995014

