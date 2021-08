Ich bin Alexandra Haas-Steinwendner - die Frau, die mit ihrer ganzen Leidenschaft, Begeisterung und ihrem ganzen Herzen hinter AVIMIVA Beach & Spa Lingerie steht. „Vom ersten Strich bis zum letzten Stich“ tragen alle Styles meine ganz persönliche Handschrift. Ich entwerfe und entwickle die Badedessous und lasse die Stoffe, Schmuckaccessoires sowie die Modelle selbst exklusiv für AVIMIVA produzieren. Nach einer Entwicklungsphase von knapp einem Jahr habe ich im April 2021 mein Unternehmen gegründet und bin seit Juni mit dem eigenen webshop unter www.avimiva.com online.

Das Besondere an Badedessous? Ich lasse die Grenzen zwischen Bademode und Dessous verschwimmen und verwende Materialien, die Sie wahrscheinlich bislang nicht mit Wasser in Verbindung gebracht haben – alleine schon wegen der Exklusivität und Feinheit der eingesetzten Stoffe. So entstehen edle, sinnliche, federleichte Ein- und Zweiteiler, die faszinierend schnell trocknen und bedenkenlos wassertauglich sind. Und das alles 100% born in Austria – made in EU!

Mehr Infos:

Kontakt: www.avimiva.com,

office@avimiva.com, 07472 /63 404

