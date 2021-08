„Deshalb habe ich mich Mitte Juli entschlossen, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen und biete regelmäßige Outdoor-Workouts in meinem Bezirk (Ebreichsdorf) an.

Jeder, der Spaß an Bewegung hat und sich gleichzeitig etwas Gutes tun will, ist bei mir richtig!

Meine eigene Erfahrung als Mami hat mir gezeigt, dass es nicht immer leicht ist mit Kindern an Workouts teilzunehmen. Deshalb wähle ich meine Locations überwiegend so, dass ein Spielplatz in der Nähe ist. Somit ist ein Training mit den Kids, netten Leuten, coolen Beats und ganz viel Eviii Motivation zwei Mal in der Woche möglich.

So oft ich kann nehme ich an neuen Workshops wie ZUMBA Strong Nation® oder Breakletics® - HIIT the Beat teil, um meinen trainingsbegeisterten Fans motivierende und abwechslungsreiche Fitness bieten zu können.

Zirkeltraining: Montag, 16.8. – 18:00 Uhr, Calisthenicpark Mitterndorf

Kickbox-Class: Mittwoch, 18.8. – 18:00 Uhr, beim Sportplatz Weigelsdorf

Mehr Infos:

Kontakt: eva.l@trainer.breakletics.com

https://www.facebook.com/eviiihiit

