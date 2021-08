Mein Name ist Esma Suhodolli und ich freue mich, seit Anfang August in meiner „Traum-Villa“ Kunterbunt, sowohl Kinder als auch Jugendliche familienergänzend und liebevoll zu begleiten und zu betreuen. „KUBU“ soll ein Ort der Motivation, Flexibilität und Freiheiten für Kinder im Alter von 3-16 Jahre sein. Wir bieten folgende Leistungen kunterbunt und flexibel an: Betreute Kinderfeiern jeden Anlasses; Sinnvolle Freizeitgestaltung, Lern- bzw. Nachhilfe im Einzel- oder Gruppenunterricht, Prüfungsvorbereitungen, Hausaufgabenbetreuung, Jugend-Coaching, Orientierungscoach für MigrantInnen,...

Die flexible Kinderbetreuung erfolgt ohne verpflichtende Voranmeldung und kann stündlich verrechnet werden. Somit können Eltern Termine und Einkäufe erledigen, oder einfach entspannt einen Kaffee mit der besten FreundIn genießen, während die Kinder sich austoben und wohlfühlen. Samstags werden Kinder mit spannenden Themen aus der „Montessori-Pädagogik“ - Learning by Doing - aufgefordert ihr Geschick unter Beweis zu stellen. Weiters kann je nach Bedarf vormittags eine Kleinkindbetreuung (ab 3 Monaten) eingerichtet werden.

Mehr Infos:

Kontakt: „KUBU“, Hoher Markt 18, 3340 Waidhofen an der Ybbs, 0676/471 22 88

