Mein Name ist Gernot Gaitzenauer. Auf Grund der Schwere meiner Arbeit als Berufskraftfahrer und Zusteller von Kanistern mit einem Gewicht von 10kg – 35kg, habe ich vor Jahren begonnen, mir Gedanken zu machen, wie ich mir das tägliche Hantieren mit Kanistern erleichtern kann.

So entwickelte ich die Supportive Hebe- und Tragehilfe. Diese ist leicht anzulegen und verteilt das zu hebende Gewicht über Schultern und Arme. Somit wird vor allem der Rücken und Ellenbogengelenke sehr geschont. Durch die Anwendung der Hebe- und Tragehilfe fällt die Arbeit wesentlich leichter aus. Über den gesamten Arbeitstag gesehen bleibt mir mehr Energie und somit auch ein positiveres Lebensgefühl. Ich bin nach einem Arbeitstag immer noch fit genug meine Sport- und Freizeitaktivitäten zu betreiben. Meine Hebe- und Tragehilfe eignet sich auch hervorragend beim Heben und Tragen von anderen Gegenständen, wie Kübeln, Material- und Getränkekisten, Obstkörben etc., so wie als Hebe- und Fahrhilfe von schweren Scheibtruhen und vieles mehr.

Mehr Infos:

Kontakt: www.supportive.at,

info@supportive.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: