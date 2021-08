Ich heiße René Litzenberger und habe meinen Beruf zur Leidenschaft gemacht. Nach 18-jähriger Berufserfahrung als Augenoptiker konnte ich im März 2021 die Firma Haupt Optik, in der ich auch gelernt hatte, übernehmen und mir so meinen Traum der Selbstständigkeit erfüllen. Mit meiner Strasshofer Firma „Sehwerkstatt Litzenberger“ möchte ich meinen Kunden noch mehr Service und Besonderheiten bieten!

Darum habe ich meine Öffnungszeiten um insgesamt 6 Stunden die Woche verlängert, biete einen mobilen Service an, versuche so viele Reparaturen wie möglich gleich vor Ort zu erledigen und demnächst soll das Gebäude auch barrierefrei umgebaut werden. Außerdem lege ich mit meinen Fassungsfirmen mehr Wert auf Regionalität und biete somit mehr österreichische und europäische Produkte an. Ganz neu in mein Sortiment habe ich die Nachtlinsen aufgenommen, die nur in der Schlafphase getragen werden müssen und tagsüber ein scharfes Sehen ohne Brille oder Linsen ermöglichen. Als Spezialist für Brillen und Kontaktlinsen ist es mir sehr wichtig meinen Kunden die bestmögliche Korrektur für jeden individuellen Wunsch anbieten zu können.

Mehr Infos:

Kontakt: www.sehwerkstatt-litzenberger.at, 02287/5652

