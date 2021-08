Dieses entwickelt vollautomatische Hubladesysteme für Nutzfahrzeuge. Die Kernfunktion dieser Ladesysteme besteht darin, den gesamten Laderaum des Nutzfahrzeugs auszufahren und ebenerdig abzusenken, ohne dabei die Neigung zu verändern. Das System funktioniert elektrohydraulisch und ermöglicht durch automatisch ausfahrende Stützfüße Nutzlasten von bis zu 1000kg. Entstanden ist die Idee durch die Anforderungen des ersten Kunden, welcher regelmäßig Intensiv-Krankenhausbetten an Spitäler liefert und abholt. Das flexibel anpassbare Hubladesystem kann in vielen unterschiedlichen Branchen für den sicheren, einfachen und schnellen Transport von Transportgütern eingesetzt werden. Beispielsweise können Handwerkerbetriebe vom System profitieren, indem schwere Maschinen oder ganze Werkbänke einfach und unkompliziert mittransportiert werden können und am Einsatzort per Knopfdruck ohne Stapler ebenerdig zur Verfügung stehen. Da das System komplett aus Edelstahl gefertigt ist, ist es somit auch für sterile Transportanwendungen in Medizintechnik und Lebensmittelbranche geeignet.

