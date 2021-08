„Ich habe sie vor einigen Jahren entdeckt und es hat mich nicht mehr losgelassen. So bin ich als freischaffende Riesenseifenblasen-Künstlerin tätig geworden. Gemeinsam mit meinem Mann betreibe ich nun BUBBLES4YOU. Besonders die Arbeit als pädagogisch ausgebildete Tagesmutter mit Kindern hat mir schon immer große Freude bereitet.

Durch unsere fröhlich, bunten Bubbles bin ich in der wunderbaren Lage vielen Kindern Freude, Bewegung und magische Erlebnisse zu schenken. Wir veranstalten Workshops wo Kinder ihre eigenen Zauberstäbe für Riesenseifenblasen gestalten, bereiten magische Erlebnisse auf Hochzeiten und Feiern, treten auch mal als Elfen verkleidet bei Festivals auf oder bringen alte Menschen in Seniorenheimen zum Strahlen. Wir geben außerdem Seminare für Erwachsene wie sie Seifenblasen in der Pädagogik nutzen können.

Außerdem stellen wir nachhaltige und hochwertige Spielgeräte für Riesenseifenblasen her, die man bei uns ebenso kaufen kann wie Wunderseife zum Selbermischen.

Mehr Infos:

Kontakt: www.bubbles4you.eu |

office@bubbles4you.eu | 0660-6582553

