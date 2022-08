„Die Modeschule habe ich erfolgreich abgeschlossen und danach in ein paar Firmen unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Eine eigene Firma zu gründen, war immer schon mein Wunsch. So war es Anfang dieses Jahres, nach der Karenz meines Sohnes, soweit und ich gründete vemas Fashion.

In meiner kleinen Schneiderei entwerfe ich ganz individuelle, dem Kundenwunsch entsprechende Kleidung und fertige sie nach Maß an. Dabei ist es wichtig jeden Wunsch zu äußern, denn dieses Einzelstück soll schließlich lange Freude bereiten. Egal ob für groß oder klein, Mann oder Frau, es ist jeder willkommen. Auch diverse Änderungsarbeiten - von Hose kürzen bis Ball- und Brautkleider abändern - führe ich sehr gewissenhaft aus. Was nicht passt wird passend gemacht.

Sehr spannend finde ich es auch aus alten Kleidungsstücken neue zu kreieren. Ein schöner nachhaltiger Ansatz, um die Umwelt zu schonen und mit den Ressourcen sorgfältig umzugehen.“

Mehr Infos:

Kontakt: Veronika Hirtl

0677 64 31 61 76

office@vemas.at

