Stefan Gottfried erschafft digitale Lernabenteuer

„Früher habe ich Präsenzschulungen gehalten. Seit 6 Jahren erschaffe ich digitale Lernabenteuer, also interaktive eLearnings. Das tolle an eLearnings sind die vielen Vorteile für Unternehmen und MitarbeiterInnen, wie zum Beispiel:

Ein eLearning ist im Vergleich zu Präsenzschulungen eine einmalige und nachhaltige Investition.

Lernende nähern sich dem Lernziel in ihrem eigenen Tempo.

eLearnings können zeit- und ortsunabhängig absolviert werden.

Nachdem ich für Unternehmen in unterschiedlichen Branchen für digitale Weiterbildung verantwortlich war, habe ich heuer den Schritt in die Selbständigkeit gewagt. Für Ihr Unternehmen erschaffe ich in Zusammenarbeit mit Ihren FachexpertInnen individuelle eLearnings. Im Vergleich zu eLearning-Agenturen haben Sie mit mir eine Ansprechperson vom Erstgespräch bis zum fertigen eLearning.

Mehr Infos:

Kontakt: 0670 / 601 77 80

stefan.gottfried@elearnings.at

https://elearnings.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



