Stella Schranz hat ihr Hobby, ihr Talent zum Backen und das außergewöhnliche Gestalten von Torten zum Beruf gemacht.

So startete sie die Ausbildung zum Konditor auf dem zweiten Bildungsweg in der Landesberufsschule Baden. Mit „sehr gutem Erfolg“ abgeschlossen, führte der nächste Weg zur „Feststellung der individuellen Befähigung für Motiv- und Anlasstorten, Cupcakes, Cakepops, Kekse und Feingebäck“, erneut in Baden. Auch hier erfolgreich abgeschlossen, entstand Time for Cake.

Stella Schranz setzt ausschließlich auf frische Zutaten bei ihren Mehlspeisen. Die Zutaten für ihre Produkte, deren Qualität und

Herkunft stehen für sie an erster Stelle: regional, saisonal und feinste belgische Kuvertüre für den intensiven Schokoladegeschmack sind vorausgesetzt.

Im Falle einer Ernährungsintoleranz bietet Stella Schranz auch laktosefreie, sowie vegane Süßspeisen an.

Mehr Infos:

Kontakt: www.stellaschranz.at

Instagram: stella.schranz

Facebook: Stella Schranz – Time for Cake

