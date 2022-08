PHYSIODOG – Massage & Bewegung für Hund & Co

Nach zwei Jahren Diplomausbildung in Österreich und Deutschland und zahlreichen Spezialausbildungen hat sie nun ihre Praxis „PHYSIODOG“ in Oberndorf an der Melk, Mostviertel, eröffnet. Als Tiermasseurin und Bewegungsspezialistin liegt ihr Hauptaugenmerk auf Hunden, sie ist jedoch genau so in der Arbeit mit Katzen und Pferden ausgebildet. Christina Meister-Sedlinger beherrscht unterschiedlichste Massagetechniken. Deren Wirkung sind vielfältig: Lösen von Verspannungen und Verklebungen, Muskelaufbau,- erhalt, - stärkung, Ausgleich muskulären Ungleichgewichts, Optimierung der Gelenksfunktion, Verbesserung chronischer Prozesse uvm.

Zu ihrer Ausstattung in der gemütlichen Praxis in absoluter Ruhelage zählen neben zahlreichen Gymnastikgeräten unter anderem ein Unterwasserlaufband, das Matrixmobilgerät zur Sensibilisierung der Tiefenmuskulatur, Nerven- und Zellstimulation oder der Repuls-VET-Tiefenstrahler.

Mehr Infos:

Kontakt: 0670/3538882

office@physiodog.at

www. physiodog.at

