St. Pöltens neue Massagepraxis mit ganzheitlicher Ausrichtung

„In der Körperarbeit habe ich meine Berufung gefunden und mich 2020 mit Ausbildungen im Bereich Heilmassage, Visionäre Craniosacrale Arbeit und Shiatsu, auf die Reise begeben. Jetzt erfüllt sich der Traum von der eigenen Massagepraxis mit ganzheitlicher Ausrichtung.

Für mich ist es wichtig, den Menschen in seiner Ganzheit zu sehen, mit all seinen Aspekten und in der Behandlung nicht nur auf die Symptome einzugehen, sondern auch

den Ursprung der Beschwerden zu finden. Die unterschiedlichen Techniken werden kombiniert, um auf die jeweiligen Bedürfnisse der KlientInnen einzugehen, Beschwerden zu lindern und Dysbalancen auszugleichen. Achtsame Berührungen sorgen für wohltuende Entspannung und aktivieren die Selbstheilungskräfte des Körpers.

Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen, Ihren Weg zu mehr Wohlbefinden herauszufinden.“

Mehr Infos:

Kontakt: 0699/17711052

www.massage-neulinger.at

