ANNA’s handgemachte Keramik

„Ich produziere mit Leidenschaft selbstgemachte Keramik, wobei mein Augenmerk speziell auf der Kombination mit weiteren natürlichen Materialien wie u.a. Holz, Makrame oder Stroh liegt. Auch der Einsatz von Blättern und Ästen als Mustergeber wird von mir sehr gerne eingesetzt.

Mein Sortiment reicht vom täglichen Bedarf über Aufbewahrungsgegenstände bis hin zu Dekorationsartikeln, wobei dieses regelmäßig erweitert und auch saisonal ergänzt wird.

Ein weiterer großer Fokus liegt für mich in der direkten Umsetzung von persönlichen Kundenwünschen. Durch die Möglichkeit der individuellen Form- und Farbgebung kann sich jeder seinen individuellen Wunsch verwirklichen lassen. All meine Produkte sind handgefertigt und in Form der Aufbautechnik hergestellt, somit ist jedes Stück ein Unikat mit seinem eigenen besonderen Charakter.

Mehr Infos:

Kontakt: 0676 3114490

anna.studio.aut@gmail.com

https://anna-studio.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: