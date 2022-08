Hundesalon Shampoodle neu in Maria Gugging

Nun gut, man mag sich fragen, weshalb man ausgerechnet nach Maria Gugging fahren soll, denn Hundefrisöre gibt es mittlerweile so einige. Die Antwort ist einfach: Nakisa Rieder hat ihre Ausbildung in Österreich begonnen, aber schnell festgestellt, dass ihre Anforderungen an sich selbst höher sind, als das was man in unseren heimischen Kursen lernen kann.

Also hat sie sich aufgemacht nach Japan, Südkorea und nach Maleysia, um dort die ganz hohe Schule der Hundeschur zu erlernen. Insidern auch bekannt als „Asia Cut“.

Wer also das Besondere sucht, den perfekten Schnitt, persönliche Beratung und Hingabe zum Beruf, der ist hier an der richtigen Adresse.

Und um das Service für ihre Kunden perfekt zu machen: Termine gibt es auch am Wochenende oder spät am Abend! „Ich freue mich über Ihren Anruf!“

Mehr Infos:

Kontakt: 0677/64 40 1819

