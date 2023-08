Neue Zweigstelle „Animal Training Center“

Die ausgebildete Trainerin, Stephanie Mazur, hat sich im Juni 2023 mit einer Zweigstelle selbständig gemacht und bietet Gruppenkurse bis in den 11. und 22. Bezirk an. Die Kursthemen reichen von Welpen- und Junghundkursen, über Alltagstraining und -Beschäftigung, bis hin zu Nasenarbeit und Ausflugskursen.

Hier wird in Kleingruppen von maximal 4 Mensch-Hunde-Teams trainiert, um optimal auf die Bedürfnisse eingehen zu können. Außerdem begleitet Stephanie Menschen und ihre Hunde im individuellen Einzeltraining in ganz Wien und Niederösterreich. Dabei kann zum Beispiel an Hundebegegnungen oder Leinenführigkeit gearbeitet werden.

Ab Herbst sind Kurse und Workshops speziell für Familien mit Kind und Hund, sowie die Therapiebegleithundeausbildung, erstmals geplant.

„Ich freue mich, als Hundetrainerin, die Liebe zur Arbeit mit Hunden und Menschen verbinden zu können.“

Mehr Infos:

Stephanie Mazur

0664/9221683

stephanie@animaltrainingcenter.at

