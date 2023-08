Stefans Schuhservice – neu in Ihrem Bezirk

Nachdem er seine Lehrabschlussprüfung mit Erfolg abgeschlossen hatte, begann er bei Orthopädie-Schuhtechnik Halbmayer in Tulln als Orthopädieschuhmacher seinen Dienst.

„Ich habe bei Herrn Halbmayer viel gelernt und nun nach jahrelanger Erfahrung in meiner Branche wollte ich mich ein wenig verändern. Seit Jänner 2023 habe ich meine eigene Firma „Stefans Schuhservice“ in Langau eröffnet. Ich habe noch keine fixen Öffnungszeiten, aber meine Kunden wissen es zu schätzen, dass ein Anruf genügt, um mit mir einen Termin für Reparaturen ihres „Lieblingsschuhs“ auszumachen. Gerne repariere ich Ihre Schuhe sowie Taschen oder nehme sämtliche Reparaturen, die man nähen oder kleben kann, an. Mir macht mein Beruf viel Spaß und ich bin mit Leidenschaft dahinter. Ich freue mich, wenn ich auch Ihnen bei der Instandhaltung Ihres ,Lieblingsschuhs‘ behilflich sein darf.“

Mehr Infos:

Stefans Schuhservice,

Sommerzeile 167, 2091 Langau

0676/6352206

stefan.tschirk@hotmail.com

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederösterreich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Gründerin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: