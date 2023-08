A-Consulting neu in Ihrem Bezirk

Als Unternehmensberaterin hat sie sich auf CHANGE MANAGEMENT, AGILE & DIGITALE TRANSFORMATION spezialisiert.

„Ich begleite Unternehmen in jeglicher Art von Veränderung, insbesondere im Rahmen von Digitalisierung und Agilisierung. Um zukunfts- und wettbewerbsfähig zu bleiben, wird Organisationen in der heutigen VUCA-Welt einiges abverlangt. Doch Fortschritt bedeutet auch Veränderung, und diese gilt es möglichst schnell und zielgerichtet anzunehmen, umzusetzen und zu verankern. Hierbei unterstütze ich Führungskräfte und Mitarbeitende - beratend sowie operativ bei der Umsetzung. Meine Arbeit zeichnet sich v.a. durch ein sehr vertrauensvolles, positives Miteinander aus. Zusätzlich verbinde ich nicht nur meine persönlichen Stärken, fundierte Theorie und Praxis, sondern bilde mich stets in strategisch wichtigen Themen wie der skalierten Agilität und in Innovationstechniken weiter, um Unternehmen fit für die Zukunft zu machen.“

Mehr Infos:

a-consulting@mail.de

+43 670 5549 578

Ann-Cathrin Benner | LinkedIn

