Metallgestaltung Alexandra Kusch

Dem Ruf der Liebe folgend bin ich aus der norddeutschen Tiefebene ins Schneebergland übergesiedelt und lebe heute im schönen Piestingtal. Meine Leidenschaft gehört dem Metall und seinen unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten.

Im Anschluss an eine klassische Goldschmiedeausbildung habe ich noch ein Designstudium absolviert und mich zum Jahresanfang in Niederösterreich selbständig gemacht. In Gutenstein, im wundervollen Ambiente einer alten Drahtzieherei arbeite ich als freischaffende Künstlerin und begleite handwerklich interessierte Menschen in verschiedenen Workshops - beim Goldschmieden, bei der Steinbildhauerei und bei einigen Themen speziell für Frauen. Besonders gern arbeite ich mit Draht und Edelstahlgewebe.

Ich liebe es, beim künstlerischen Arbeiten ganz in meine Skulpturen- und Objektwelten einzutauchen, selbstvergessen zu beobachten, was sich gerade entfalten will.

Meine Arbeiten finden Interesse bei Privatpersonen und Wirtschaftsunternehmen.



Mehr Infos:

https://alexandra-kusch.de/

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederösterreich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Gründerin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: