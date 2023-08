IB-Agrar – Digitale Lösungen für die Präzisionslandwirtschaft

Durch die berufliche Erfahrung in den letzten Jahren entschloss er sich im Herbst 2022 die Prüfungen für ein Ingenieurbüro zu absolvieren.

Seit Februar 2023 bietet er nun zahlreiche Dienstleistungen, wie folgt an: Land- und forstwirtschaftliche Digitalisierungsberatung (Konzept, Anschaffung etc.), Unterstützung bei der Anwendung von Lenksystemen (Einschulung, Support), Fahrspurplanungen für die effiziente Nutzung von Lenksystemen, digitale Planung zur Anlage von Spezialkulturen (Wein, Obst, Hopfen etc.) & Vermessung mit Drohnen (3D-Modelle, Geländemodelle, Volumen-Erfassung etc.).

„Mit meinen Dienstleistungen möchte ich die landwirtschaftlichen Betriebe bei Fragen rund um das Thema Digitalisierung begleiten. So ist es mein Ziel einen wertvollen und auch nachhaltigen Beitrag für unsere österreichischen Landwirtinnen und Landwirte zu leisten.“

Mehr Infos:

0681/105 51 019

office@ib-agrar.at

