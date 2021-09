Mein Name ist Attila Balázs und nach mehr als einem Jahrzehnt in einem Gourmetlokal in Zürich habe ich meine Liebe zur Paul Bocuse und der französischen Küche entwickelt. Zusammen mit meinem prämierten Küchenchef Juraj Gajac, der viele Jahre international in Gourmetlokalen arbeitete, haben wir voriges Jahr selbst eine Haube für unser Lokal bekommen. Qualität ist unser Leitmotiv. Sie finden uns in der Weilburgstraße 3 in Baden bei Wien. Das LE RENDEZ-VOUS ist ein Hauben-Lokal mit Gourmet Küche. In der hektischen und stressigen Welt halten wir für Sie kurz die Zeit an. Sie können französisch klassisch und moderne Küche zusammen in Gruppen von zwei bis sechs Personen genießen. Reservierungen bis 25 Personen sind gerne gegen Voranmeldung möglich. Besonders beliebt auf unserer kleineren Karte sind aktuell die Bouillabaisse à la Marseille und das Filet de Boeuf sowie die Gänseleberterrine – aber freuen Sie sich auch auf die laufenden Änderungen alle vier Wochen.“

