Der Schokoladenmacher transformiert seine direkt gehandelten Kakaobohnen und Zutaten zu klassischen Tafeln, Trüffeln und Pralinen. Er bietet auch Workshops und den Besuch der Manufaktur an. Denn wer wusste z.B., dass es gerne mal bis zu 80h im Mahlwerk dauert, bis aus den nussig-bitteren Bohnen, das süße Glück entsteht, das wir alle so lieben?

Seit Ende 2020 ist er mit seinem AHERZ Mobil auf Genuss- und Regionalmärkten unterwegs, um zu sehen, was sich Menschen von Kakao und Schokolade erwarten. Diese Erkenntnisse hat er in seine neue Kollektion einfließen lassen. Sie finden ihn und seine Produkte ab Hof in Neu-Pischelsdorf, auf ausgewählten Märkten (Liste auf der Homepage) und im AHERZ Online-Shop. Mit dem Code RIZUP gibt es im Online-Shop und auch am Regional-Markt eine spezielle Überraschung für NÖN-LeserInnen.

Mehr Infos:

∙ Kontakt: www.aherz.at; FB | IG | TT: aherz.at

