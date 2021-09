„Anfang 2021 habe ich mein Herzensprojekt Demenzfit gestartet und bin als MAS Demenz- und Senioren-Gedächtnistrainerin in den Bezirken Waidhofen/Thaya, Horn und Zwettl tätig. Ich arbeite mit demenzerkrankten Klienten und deren Angehörigen. Durch das Training werden noch vorhandene Fähigkeiten meiner Klienten gestärkt und an einer Verzögerung der Krankheit gearbeitet. Der Klient ist dadurch länger selbstständig, die Verhaltensauffälligkeiten sowie der Pflegebedarf wird einfacher und die Angehörigen entlastet. Das Training beinhaltet Übungen aus den Bereichen Wortfindung, Zahlenverständnis, Motorik oder Wahrnehmung. Auch die Vorsorge ist mir ein großes Anliegen. Hierzu finden in vielen Gemeinden Senioren-Gedächtniskurse statt. Mit meinem Vortrag „Aktiv gegen das Vergessen“ sowie der Workshopreihe Kidzeln für Kinder möchte ich hier entgegenwirken, denn DAS HERZ WIRD NICHT DEMENT.“

www.demenzfit.com, 0664/3923496

