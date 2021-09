Dabei bin ich auf die Cranio-Sacral-Therapie gestoßen. Fasziniert davon habe ich in Golling an der Salzach in Salzburg die Ausbildung zur Cranio-Sacral-Therapeutin absolviert. Unterstützt durch meinen Mann Philipp, habe ich den Schritt zur Selbständigkeit gewagt und in Krems-Stein, in der Steiner Landstraße 30, meine Praxis „your time“ eröffnet. Ich unterstütze Sie durch gezielte Behandlungsschritte, Ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren und zu stärken. Dadurch können eine Vielzahl an chronischen und akuten Beschwerden gelindert werden, Kopf-, Nacken- und Schulterverspannungen, Rückenprobleme, Hexenschuss, Ischias, Kopfschmerzen, Migräne, Schlafprobleme und vieles mehr. Veränderungen im Leben beginnen immer mit einer Entscheidung!

