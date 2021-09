Nach 35 Jahren in der Wirtschaft habe ich mit 1.6. mein eigenes Coachingunternehmen in 3233 Kilb gegründet. Mit all meinen Fähigkeiten und Qualitäten, die ich als Führungskraft, als Unternehmerin, als Coach einbringen kann, begleite und unterstütze ich Menschen und Unternehmen mit Struktur, Erfahrung und Herzlichkeit in Veränderungsprozessen und allen damit verbundenen Herausforderungen.

Mit einem Koffer voller Methoden möchte ich den Menschen neue Blickwinkel öffnen, wo ihr Weg hingehen kann, um Privates oder Berufliches positiv zu verändern, damit sie ihr Leben so führen können, wie es ihren Werten und Wünschen entspricht. Es erfüllt mich zutiefst mitzuerleben, wie meine Klienten Ziele erreichen, an die sie vor dem Coaching nicht glauben konnten.

Gemeinsam neue Wege gehen - Schritt für Schritt zu Ihrem Ziel!

Mehr Infos:

Kontakt: office@trattner-coaching.at,

www.trattner-coaching.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann sind Sie im Gründerland Niederösterreich richtig: www.gruenderland-noe.at

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: