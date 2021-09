Helga Wollers Selbständigkeit war nicht geplant, sondern hat sich so ergeben. „Nach 28 Jahren als Kellnerin aus Leidenschaft war ich im August 2020 beruflich am Ziel. Mit 30.4. 2021 schloss dieses „Ziel“. Binnen 48 Stunden war die Entscheidung getroffen. Ich liebe Menschen und ich liebe die wunderschöne Stadt Weitra. Von der Arbeiterin zur Selbständigen blieb mir nur ein Monat Zeit. Ursprünglich wollte ich kaum was verändern, letztendlich habe ich aber doch viel Herzblut hineingesteckt, um meinen Gästen ein Wohlfühl-Cafè zu bieten. Neu ist frisches Gebäck aus zwei Waldviertler Backstuben, regionales Waldviertel Eis, abwechslungsreiche Mehlspeisen und das Getränkesortiment wurde erweitert. Bewährt bleibt der köstliche Dinzler Kaffee. Seit 1. Juni ist geöffnet und meine lieben Gäste danken mir mit Ihrem Besuch und tollem Feedback. Mein Dank gilt meinem Mann Tischlerei Werner Woller und meiner Mitarbeiterin Renate. Ohne die beiden hätte ich das in der Zeit nicht geschafft.“

Mehr Infos:

Kontakt: 02856/27158

