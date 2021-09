Sie suchen jemanden, der sich um Ihr Zuhause kümmert? Um Ihr Haus und Ihren Garten? Ihre Wohnung? Ihre Tiere? Dann sind Sie bei Marta Jelic genau richtig.

„Ich bin ein sehr ehrgeiziger, ordentlicher und genauer Mensch, besonders was den Haushalt angeht. Ich liebe die Ordnung! Ich habe in den letzten Jahren viel Erfahrung im Bereich der Reinigung sammeln können, sei es als Angestellte in einem KFZ-Betrieb oder im Lebensmittelgeschäft. Generell habe ich auch immer schon viel mit Menschen verschiedener Altersgruppen gearbeitet und meine Fähigkeiten weitergeben können.

Da ich selbst Hundebesitzerin bin, ist die Arbeit mit oder neben Tieren absolut kein Problem.

Zu meinen Leistungen zählen unter anderem: Haus/Wohnung/Gartenbetreuung; Grundreinigung, Fensterreinigung, Reinigung von Ordinationen und Büroräumen, div. Tätigkeiten im Haushalt und die Unterstützung im Alltag wie z.B. beim Einkaufen, Bügelservice oder die Betreuung von Haustieren.

Reinigungsmittel und Geräte müssen nicht zur Verfügung gestellt werden. Ich habe, wenn gewünscht, alles dabei.

Mehr Infos:

Kontakt: 0676/7303008,

marta.jelic@gmx.at

