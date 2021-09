Immer auf der Suche nach Off- und Onroad Bikes fiel uns auf, dass es im Bezirk sehr rar mit solchen Angeboten aussieht. Schnell stand fest: Es muss ein regionaler Standort im Herzen des Gölsentals verfügbar sein. Wir, Michael Zöchling und René Lenz nehmen uns immer gerne Zeit für ein ausführliches Beratungsgespräch in unserem Verkaufs- und Präsentationsraum. Die Marke FANTIC sowie SUR RON haben im derzeitigen Portfolio Platz eingenommen, weiters kommt ab Herbst auch die Trial Familie OSET für Klein und Groß dazu. Von Elektro-Fahrrädern über Elektro-Mopeds bis hin zur schweren 500er Klasse ist eine große Bandbreite verfügbar. Ersatz- und Zubehörteile für diverse andere Marken sind jederzeit abrufbar. Als Händler bieten wir auch Serviceleistungen und Probefahrten an. Auf unserer HP gibt’s alle Modelle mit technischen Daten.

www.enduroshop.at

