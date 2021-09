Bis vor Kurzem war an dem Standort in der St. Pöltner Julius-Raab-Promenade lange Jahre ein China-Restaurant eingemietet. Trotz der momentan schwierigen Situation hat sich der gebürtige Grieche Chrysovalantis Avramidis dazu entschlossen, den Schritt in die Selbständigkeit mit einem griechischen Restaurant zu wagen und eröffnete im Dezember 2020 somit sein eigenes Lokal mit Mittagsbuffet und Abendgeschäft in der Julius-Raab-Promenade 13 in der St. Pöltner Innenstadt. „Wir möchten speziell für Mitarbeiter der Innenstadtgeschäfte sowie des naheliegenden Gerichts gutes und frischzubereitetes Essen anbieten. Bei uns bekommen sie alles, was das mediterrane Herz begehrt: Fleisch sowie Fisch vom Grill ebenso wie köstliche vegetarische Beilagen und Gerichte“, erzählt der Jungunternehmer. „In der jetzigen Lage bieten wir ein Liefer- und Abholservice an. Unsere Kunden können natürlich im APCOA-Parkhaus kostenlos parken. Sobald es möglich ist, werden wir unsere große Eröffnungsfeier nachholen und darauf freuen wir uns schon sehr“, so der ambitionierte Restaurantbesitzer.

Kontakt: 02742 47066

