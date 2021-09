Die Inhaberin Jacqueline Heneis bietet zweierlei Services an. Der Bereich „Einrichtungsberatung“ umfasst die Innenraumgestaltung für Privatpersonen und Firmen. Das Service reicht von kleineren Design Updates, also dem Ergänzen oder Optimieren einer bestehenden Einrichtung, über die Gestaltung einzelner Räume, bis hin zu Gesamtkonzepten für Neubauten oder leerstehende Immobilien. Zusätzlich bietet Heimish Interior seit 2021 das Service „Home Staging“ an. Dieser Begriff bezieht sich auf das Aufbereiten einer Immobilie für den Verkauf. Der erste Eindruck zählt bei der Besichtigung einer Immobilie, deshalb wird die Immobilie beim Home Staging mit Mietmöbeln und Dekorationsartikeln stilvoll eingerichtet, um einen Wow-Faktor zu erzielen.

Mehr Infos:

Kontakt: www.heimish.at, 0664 / 3165063

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann sind Sie im Gründerland Niederösterreich richtig: www.gruenderland-noe.at

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: