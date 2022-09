Natur erleben in Lisis Schaugarten

Angeboten werden hauptsächlich Pfingstrosen im Topf und als Schnittblumen.

Dekorationen für Feste und Hochzeiten werden ausschließlich aus saisonalen Gartenblumen gefertigt.

Neben der Privatzimmervermietung bietet die Gärtner- und Floristmeisterin auch Gartenberatung und florale Workshops an.

„Große Leidenschaft für Natur und Pflanzen hatte ich schon als Kind und daher war der Weg in eine gärtnerische Ausbildung unumgänglich. Von Baumschule über Floristik bis hin zum Gemüsebau war ich in vielen gärtnerischen Sparten tätig und habe mir in einem Zeitraum von fast vierzig Jahren umfangreiche Erfahrung und Wissen angeeignet.

Mein Ziel ist es anderen Menschen Naturzugang zu vermitteln, Naturerlebnis zu bieten und zu Freude und Begeisterung bei kreativer Tätigkeit in und mit der Natur anzuregen.“

Kontakt: 0664/4284022

elisabeth.veen@hotmail.com

www.lisisschaugarten.com

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: