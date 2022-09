09/22: Bezirk Neunkirchen Der Style zählt mehr als große Namen

Lesezeit: 2 Min Anzeige

Foto: Daniel Zeilinger

P räsentiert von Gründerland Niederösterreich:Im Juli 2022 erfüllte sich Barbara Fröschel einen Herzenswunsch. Sie betreibt in Puchberg am Schneeberg ihren eigenen Second Hand Laden im Vintage Stil mit dem vielversprechenden Namen „anziehend, der Second Hand Laden“.

Nachhaltigkeit ist kein Zukunftsthema mehr, sondern schon lange in der Gegenwart angekommen. Und 2nd-Hand Bekleidung ist ein sinnvolles Zugeständnis an unsere Bedürfnisse und unsere Umwelt. Eine klare Win-Win-Situation. Barbara möchte mit ihrem Laden nicht nur Menschen mit ihrem Sortiment an hochwertiger und qualitativer Second Hand Kleidung „anziehen“, sondern auch etwas dazu beitragen dem Trend der „Weg-Werf-Mode“ entgegenzuwirken. „Wertvolle Kleidungs-, und Einzelstücke, die jeder von uns im Schrank hat, finden nicht nur Platz in meinem Geschäft, sondern auch neue „Liebhaberinnen“. Mit dieser zweiten Chance für Kleidungsstücke, Schuhe und Accessoires ein Lächeln in das Gesicht meiner Kundeninnen zu zaubern, auf das freue ich mich besonders“, so Barbara Fröschel. Kontakt: 0699/11801589

barbara@anziehend.co.at Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich! Gründer des Monats gesucht Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: