Exklusive Second Hand Mode bei „Kleiderbogen“

„Als Mama von 2 Kindern unterschiedlichen Alters und Geschlechtes, weiß ich nur zu gut, wie es ist den Wünschen und Bedürfnissen 2er Kinder in puncto Kleidung gerecht zu werden.

Durch ihr schnelles Wachsen ist es oftmals so, dass Kleidung kaum getragen wird, schnell nicht mehr passt und damit zum „Luxusartikel“ wird. Das second-hand Geschäft „Kleiderbogen“ in Sieghartskirchen schafft Abhilfe. Die sorgfältig ausgewählten Artikel bieten eine liebevolle Auswahl an Kleidungsstücken, die nach wie vor qualitativ hochwertig und modisch sind.

Auch zukünftige Mamas werden hier fündig. Neben trendiger Umstandsmode gibt es auch Praktisches für den Alltag. Mein „Kleiderbogen“ soll ein Ort der Begegnung und des Austausches werden. Ich wünsche mir, dass sich Eltern und Kinder in meinem Geschäft wohlfühlen und gerne wiederkommen.“

Kontakt: 0677/63701106

angelique@kleiderbogen.at

www.kleiderbogen.at

