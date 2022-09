Chi Tankstelle: Tanken Sie auf!

Es hat eine Weile gedauert, bis ich entdecken durfte, was mich Zeit und Raum vergessen lässt: Bewegung in der Gruppe.

Nach Jahren chronischer Unzufriedenheit im Job, einem Coaching und meinen Ausbildungen in den Bereichen Bewegung und Entspannung durfte ich die Liebe neu entdecken - die Liebe zu mir selbst. Ich spürte, dass die Zeit für die Selbstständigkeit immer greifbarer wurde.

In mir entfachte neue Kreativität und Lebensfreude. Die Idee der Chi Tankstelle war geboren. Dein Wegbegleiter und Rückenstärker, um im Alltag Deine Energie aufzutanken.

Bei mir gibt’s Online Yoga- und Pilates-Einheiten. Vorwiegend für AnfängerInnen und NeueinsteigerInnen. Alle Levels sind herzlich willkommen. Besonders gerne mag ich auch die „Ich bin zu unflexibel dafür“-Leute.

Mein klares Ziel: Mit meinem Können & Sein einen spürbaren Mehrwert schaffen.

Kontakt: 0650/ 574 21 69

steffischitankstelle@gmx.at

https://linktr.ee/chitankstelle

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: