Neuübernahme Leichtfried KG

Mit vereinten Kräften konnten wir dann rund ein Jahr später unsere Tätigkeit in der Transportbranche aufnehmen, allen voran aber die jüngste Tochter Sofia Leichtfried als Geschäftsführerin.

Im Jahr 2022 stieg auch der Bruder von Sofia, Robert Leichtfried mit diversen Baggerarbeiten aktiv ins Unternehmen ein. Das im Gewerbegebiet von Lunz am See angesiedelte Unternehmen bietet neben Transportleistungen unter anderem auch Containerbereitstellung und - transport, Entsorgung, Entrümpelung und Baggerarbeiten an.

Für die Zukunft ist noch vieles in Planung.

Kontakt: 0670 /5565868

office@aigner-leichtfried.at

