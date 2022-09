Schöner wohnen mit Schönner Wohnen

Die letzten vier Jahre haben wir schon als Team in demselben Unternehmen zusammengearbeitet. Das war eine gute Vorbereitung, um den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und uns damit einen langjährigen Traum zu erfüllen.

Schöner Wohnen ist DER Partner für Ihr Wohnkonzept.

Wir sind Ansprechpartner für Menschen, die nach kreativen Lösungen suchen, die mit uns ihre Einrichtungsideen verwirklichen möchten. Wir planen mittels 3d Visualisierung und arbeiten mit bekannten Herstellern wie Ewe, Siemens, Haas, Miaa, Anrei, San Giacomo, Sedda, Joka, Kff uvm. zusammen.

Besuchen Sie uns in unserem Planungsbüro in Gänserndorf und mit uns diverse Möbelschauräume in Wien, mit denen wir kooperieren dürfen.

Wir freuen uns auf Ihr Projekt!“

Kontakt: 0699/119 22 922

office@schoennerwohnen.at

