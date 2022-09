„Haarwerkerei“ - der etwas andere Friseursalon

Seit diesem Monat hat sich die Eggenburgerin selbstständig gemacht. Ihr war von Anfang an klar, dass sie alle Mitarbeiterinnen des vorherigen Friseurgeschäfts in ihr Unternehmen und an den neuen Standort mitnehmen möchte. Das Geschäftslokal überzeugt mit hellen, barrierefreien Räumen, vier Wasch- und neun Bedienplätzen und einer Kaffeebar - eine wahre Wohlfühloase. Mit dem Namen „Haarwerkerei“ rückt die Friseurmeisterin das Handwerk in den Vordergrund, das den Gegenpol zur industriellen Massenproduktion darstellt.

„Die KundInnen sollen sich hier wohlfühlen, den Alltag hinter sich lassen können. Ich nehme mir viel Zeit, berate Sie ausführlich und habe ein offenes Ohr für das ein oder andere Problemchen ...“, so die 31-Jährige.

Kontakt: 0664 /9989 7328,

Haarwerkerei, Pulkauerstraße 22,

3730 Eggenburg

